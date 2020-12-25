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ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kim kimdir?

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan dizilerin tanıtımları yayınlanmaya başlandı. ATV ekranlarında tanıtımı yapılan Maraşlı dizisi izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İlgiyle beklenen Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimlerdir?

25 Aralık 2020 Cuma 15:09
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kim kimdir?
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Maraşlı dizisi Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un senaryosunu kaleme aldığı Türk yapımı olan televizyon dizisi aksiyon türünde olacaktır. İlk tanıtımının ardından 2. Tanıtımı gerçekleştirilen Maraşlı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimlerdir?

İlk tanıtımının ardından 2.tanıtımı yayınlanan Maraşlı dizisinin ne zaman başlayacağı tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizi tarihi kesinleşince haberimizde güncel şekilde ulaşabilirsiniz. 

Maraşlı dizi oyuncuları 

Başrolde Burak Deniz ve Alina Boz rol alacaktır. Onun dışında Maraşlı dizi oyuncuları aşağıdaki gibidir: 

Kerem Atabeyoğlu,

Rojda Demirer,

Ahmet Varlı,

Cemil Büyükdöğerli,

Abdül Süsler,

Melis İşiten,

Cengiz Sezgin

Neslihan Acar




Son Güncelleme: 25.12.2020 15:09
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıAksiyonATVYeni Dizi
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