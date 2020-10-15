ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi çekimleri başladı

ATV ekranlarının yeni dizisi Maraşlı duyuruldu. Kanal yetkilileri tarafından çekimlerine başlandığı açıklanan Maraşlı dizisi dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un olduğu dizinin oyuncu kadrosunda olduğu açıklanan diğer isimler ise Melis İşiten, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Cemil Büyükdöğerli ve Bedriye Roza Çelik gibi televizyonun tanınan isimleri ye alıyor.
Maraşlı dizisi yakında ATV ekranlarında.
#Maraşlı çekimleri başladı!— Maraşlı Dizi (@MarasliDizi) Ekim 15, 2020
Yakında #atv 'de @timsandb @atvcomtr pic.twitter.com/L5hlkXBh9S
Son Güncelleme: 15.10.2020 17:41