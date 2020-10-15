ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi çekimleri başladı

ATV ekranlarının yeni dizisi Maraşlı duyuruldu. Kanal yetkilileri tarafından çekimlerine başlandığı açıklanan Maraşlı dizisi dizi severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Son zamanlarda vizyonda ki dizilerin çoğunun yapımcılığını üstlenen Tims ve B Yapım tarafından yapımcılığı üstlenen Maraşlı dizisinin yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken senaryosu ise Ethem Özışık’ın kaleminden çıkmıştır.

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un olduğu dizinin oyuncu kadrosunda olduğu açıklanan diğer isimler ise Melis İşiten, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Cemil Büyükdöğerli ve Bedriye Roza Çelik gibi televizyonun tanınan isimleri ye alıyor.

Maraşlı dizisi yakında ATV ekranlarında.