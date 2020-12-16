ATV Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?

Kuruluş Osman dizisinin final yapacağı söylentilerine sosyal medyada sıklıkla yer veriliyor. Bu söylentiler dizinin izleyici kitlesini üzmesiyle birlikte, dizinin ne zaman final yapacağı konusunda da büyük merak uyandırdı.

Kuruluş Osman dizisinin tarihi anlatarak izleyiciyi geçmişe götüren bir dizi olması büyük bir izleyici kitlesine ulaşmasına sağladı. Bunun üzerine kaliteli bir senaryo da eklenince dizi reyting rekorları kırmaya başladı.

Başrol kadrosunda; Burak Özçivit, Didem Balçın, Nurettin Sönmez, Özge Törer gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizi, aksiyon dolu ve sürükleyici sahneleri ile her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Ancak, bu başarısına rağmen diziyle ilgili final söylentileri de kesilmiyor.

Final söylentileriyle ilgili dizi yetkilileri hiçbir açıklama ya da yalanlama yapmadığından dolayı, izleyici kitlesinin bir kısmı dizinin final yapacağını düşünüyor. Bizler dizinin izleyici kitlesine final tarihinin henüz netleşmediğini bu haber ile belirtmiş olalım.