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ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir? ile ilgili gelişmeleri 14 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:31
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Sevilen tarihi dizi yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Diziye son bölümde katılan Flatyos karakteri ise öne çıkan karakterlerden oldu.

Dizide Flatyos karakterini yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir canlandırıyor. 1981 yılında dünyaya gelen oyuncu sektöre radyo alanın giriş yaptıktan sonra tiyatro eğitimleri alıp kamera karşısına geçmiştir. Yakışıklı oyuncu adını 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Leo karakteriyle duyurmuştur. Özdemir’in rol aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2008 Yaban Gülü Burak Yardımcı Karakter

2011 – 2012 Al Yazmalım İlyas Avcı Başrol

2012 Muhteşem Yüzyıl Leo Yardımcı Karakter

2013 – 2014 Bir Aşk Hikayesi Korkut Ali Başrol

2014 Günahkar Ali Yusuf Tan Başrol

2015 Racon Ailem İçin Adnan Korhan Başrol

2015 – 2016 Acı Aşk Bulut Ocak Başrol

2016 – 2017 Kiralık Aşk Pamir Marden Başrol

2017 Ateş Böceği Barış Buka Başrol

2018 Tehlikeli Karım Alper Boztepe Başrol

2017 Bir Nefes Yeter Yaman Başrol Sinema Filmi

Bizans komutanı Flatyos kimdir?

Dizide Flatyos karakteri öne çıkarken izleyiciler bu kişinin gerçekte var olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak tarih kitaplarına bakıldığında Bizans komutanları arasında Flatyos adın bir komutan bulunmuyor. Bu karakter senaryo gereği diziye dahil olmuştur.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziFlatyos
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