ATV Kuruluş Osman 57. bölüm full izle

ATV ekranlarından yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en çok izlenen ve en çok sevilen dizileri arasına giren Kuruluş Osman dizisi bir yandan reyting rekorları kırarken bir yandan da büyük bir heyecanla devam ediyor. Kuruluş Osman 57. bölümü ATV ekranlarından yayınlandı. Yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Kuruluş Osman 57. bölüm full izle imkanı ortaya çıktı. 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman 57. bölüm yayınlandı.

Kuruluş Osman dizisi, yayınlandığı günden itibaren Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında bulunuyor. Dizide Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in hayatı anlatılıyor. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde Osman bey, Moğollara verilecek olan vergi almaya gider. Ancak bu vergiyi almaya gidince ortaya bir sıkıntı çıkar. Osman bey, Selçuklu sultanı tarafından cezalandırılmak istenir. Bu kapsamda başkente çağrılır. Ortaya çıkan bu Türk savaşından sonra, Bizans güçleri bu durumdan yararlanmak ister ve sinsi planlar yaparlar. Dizinin son bölümü nefesleri kesti.