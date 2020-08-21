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ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Birçok kişinin merak ettiği ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 02:10
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her yıl beğeniyle takip edilen programlardan biridir. Yarışma uzun yıllardır yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen yarışma programı geçen sezon 15 Ağustos tarihinde sezon finali yapmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 2021 sezonu ne zaman başlayacak?


2011 yılında yayın hayatına başlayan sevilen bilgi yarışmasını ilk olarak Kenan Işık sunmuştu. Işık’ın 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler sunucu olarak görev almıştı. Son olarak ise yarışmayı yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunmaya başlamıştı.

Yarışmaya 15 Ağustos tarihinde koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Sevilen yarışma programının Ekim ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yarışma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, seyirciye sorma hakkı yerine de uzmana sor joker hakkı getirildi. Uzman kişi ise yarışmada ilk ve tek 1 milyon kazanan kişi olan Arda oldu. Yeni sezonda uzmana sor hakkı yerini seyirci joker hakkına bırakacak.



Son Güncelleme: 21.08.2020 02:10
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Kim Milyoner Olmak İsterATV
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