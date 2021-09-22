ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in artık Cuma günleri izleyenlerle buluşacağı öğrenildi. Yarışmanın sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla beraber Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezonundaki para ağacında önemli bir değişiklik yapıldı. Yarışmaya katılmayı planlayan kişiler ise ‘’ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacı nasıl olacak?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

ATV Kim Milyoner Olmak İster Yeni Sezonda Para Ağacı Nasıl Olacak?

Kazandırdığı para ödülleriyle Türkiye’de ve dünyada oldukça sevilen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezondaki para ağacında önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre büyük ödülün 1 milyon TL olduğu programda 11 sorunun ödülü de yükseltildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezondaki para ağacı:

1. Soru -1.000 TL

2. Soru -2.000 TL / Baraj Sorusu

3. Soru -3.000 TL

4. Soru -5.000 TL

5. Soru -7.500 TL

6. Soru -10.000 TL

7. Soru -30.000 TL / Baraj Sorusu

8. Soru -50.000 TL

9. Soru -100.000 TL

10. Soru -200.000 TL

11. Soru -400.000 TL

12. Soru -1.000.000 TL