İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...

ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı

ATV Kim Milyoner Olmak İster programı yeni sezonda para ağacında önemli bir değişiklik yapıldı. Yarışmaya katılma düşüncesinde olanlar ise ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
Takip Et:

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in artık Cuma günleri izleyenlerle buluşacağı öğrenildi. Yarışmanın sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla beraber Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezonundaki para ağacında önemli bir değişiklik yapıldı. Yarışmaya katılmayı planlayan kişiler ise ‘’ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacı nasıl olacak?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

ATV Kim Milyoner Olmak İster Yeni Sezonda Para Ağacı Nasıl Olacak?

Kazandırdığı para ödülleriyle Türkiye’de ve dünyada oldukça sevilen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezondaki para ağacında önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre büyük ödülün 1 milyon TL olduğu programda 11 sorunun ödülü de yükseltildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezondaki para ağacı:

1. Soru -1.000 TL

2. Soru -2.000 TL / Baraj Sorusu

3. Soru -3.000 TL

4. Soru -5.000 TL

5. Soru -7.500 TL

6. Soru -10.000 TL

7. Soru -30.000 TL / Baraj Sorusu

8. Soru -50.000 TL

9. Soru -100.000 TL

10. Soru -200.000 TL

11. Soru -400.000 TL

12. Soru -1.000.000 TL


Son Güncelleme: 22.09.2021 12:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Yeni Sezon Para AğacıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?

Popüler Haberler

GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
TJK 22 Eylül 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
22 Eylül 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvuru şartları neler, burs başvurusunda istenen belgeler? 2021
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
Honor Play 20 Pro özellikleri ve fiyatı
22 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 22 Eylül Çarşamba at yarışı programı
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
PUBG Mobile isim değiştirme kartı 180 UC ne kadar?
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
Yunus Emre Özer kimdir? Yunus Emre Özer Youtube kanalı adı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.