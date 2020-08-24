İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması başlangıç tarihi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması başlangıç tarihi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 24.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:30
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması başlangıç tarihi
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her yıl beğeniyle takip edilen programlardan biridir. Yarışma uzun yıllardır yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen yarışma programı geçen sezon 15 Ağustos tarihinde sezon finali yapmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 2021 sezonu ne zaman başlayacak?


2011 yılında yayın hayatına başlayan sevilen bilgi yarışmasını ilk olarak Kenan Işık sunmuştu. Işık’ın 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler sunucu olarak görev almıştı. Son olarak ise yarışmayı yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunmaya başlamıştı.

Yarışmaya 15 Ağustos tarihinde koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Sevilen yarışma programının Ekim ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yarışma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, seyirciye sorma hakkı yerine de uzmana sor joker hakkı getirildi. Uzman kişi ise yarışmada ilk ve tek 1 milyon kazanan kişi olan Arda oldu. Yeni sezonda uzmana sor hakkı yerini seyirci joker hakkına bırakacak.



Son Güncelleme: 24.08.2020 03:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Garanti BBVA açılımı nedir? BBVA ne anlama geliyor?
Açık Lise Sınavları Ne Zaman Yapılıyor? 2019 AÖL Sınavı Ne Zaman?
Survivor 2020 de Cemal Can ayrıldı mı? Cemal Can neden Survivor’dan ayrılıyor ?
Survivor 2019 30 Haziran Yunanistan ekibinden finale kim kaldı? Türklerden finale kim çıktı?
Güvercin dizisi devam edecek mi? Güvercin dizisi final mi yaptı, yeni sezonda var mı?
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
65 Yaş yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman yapılır? 2020 Yaşlılık aylığı ödeme tarihleri
Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası 60.000 TL düşük faizli kredi kampanyaları başvuru şartları ve faiz oranları
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.