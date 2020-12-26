İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası

Okurlarımız tarafından merakla beklenen ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası haberinin tüm yeni gelişmeleri 26 Aralık 2020 Cumartesi günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 04:20
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Takip Et:

atv ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL büyük ödüle sahip olmak için yarışıyor. Haftanın üç günü ekranlarda olan yarışma Murat Yıldırım’ın sunumuyla büyük bir izlenme rakamına sahip.

Bilgili yarışmacıların hünerlerini sergilediği ve 1 milyon TL yolculuğunda olduğu Kim Milyoner Olmak İster’de büyük para ödülünü kazanma şansını yakalamak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Uygun görülmeniz halinde program, tarafınızla irtibata geçecek ve yarışmaya başvuru konusunda bir görüşme talep edecek.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Detayları

Başvuruda bulunmak isteyen bireyler https://www.atv.com.tr/milyoner/form adresinden başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Başvuru sırasında istenen bilgiler ise;

Adınız Soyadınız,

Yaşınız,

Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz ve doğum yeriniz,

İletişim bilgisi,

Medeni durumunuz,

Eğitim durumunuz,

Kaç dil bildiğiniz,

Fotoğrafınız şeklindedir.

Yarışmacılara toplam 12 soru sorulan programda, her soru doğru yanıtlandığında ödül tutarı katlanmaktadır. Yarışmacılara yarı yarıya, seyirciye sor, telefonla görüşme ve çift cevap olmak üzere toplam 4 joker hakkı tanınmaktadır. Yarışmada aynı zamanda baraj uygulaması da vardır. Barajı geçmiş olan yarışmacılar barajda kazandığı parayı yanlış cevap verse bile kazanabilmektedir.



Son Güncelleme: 26.12.2020 04:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?

Popüler Haberler

ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Bir Annenin Günahı dizisi neden yayınlanmıyor?
EYT yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? 2020
Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık 2020 Cumartesi Tv kanalları maç programı
Altın ne kadar oldu? 26 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 26 Aralık 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 26 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 26 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Senetle evalınırken nelere dikkat edilir? Senet ile ev alma yolları
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Kanalların yayın akışları 19 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı borcu ödenmezse uygulanacak prosedürler nelerdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zahide Yetiş'le Gelin Görün' programının konsepti nedir?
Fox TV Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Hafta sonu 27 Aralık 2020 Pazar açık noter var mı? 27 Aralık 2020 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Bay geçmek ne demek? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Aralık 2020 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.