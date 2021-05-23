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ATV Kim Milyoner Olmak İster Whatsapp başvuru numarası

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması Whatsapp başvuru numarası yarışmaya katılmak isteyenler tarafından merak ediliyor…

23 Mayıs 2021 Pazar 15:43
ATV Kim Milyoner Olmak İster Whatsapp başvuru numarası
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Başarılı bilgi yarışması Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılarak bilgi seviyesini denemek isteyen ve büyük ödül olan 1.000.000 TL’ye ulaşmak isteyen vatandaşlar yarışmaya nasıl katılacaklarını araştırıyorlar. Yarışmaya katılım gösterilebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi ve burada bulunan formunda eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

https://www.atv.com.tr/milyoner/form

İstenmesi halinde WhatsApp üzerinden de yarışmaya katılım için başvuru yapılabiliyor. WhatsApp üzerinden Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının rehbere eklenmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir.

  • 0553 043 43 43

Bu numaranın telefon rehberine eklenmesi ardından WhatsApp üzerinden yarışmaya katılım göstermek isteyen kişi hakkında çekilen bir tanıtım videosunun ve kişisel bilgilerin bu numaraya gönderilmesi gerekmektedir.

Bu işlem sonrasında ilgili kişiler bu başvuruyu değerlendirmeye alacaklardır. Sonrasında başvuru süreci her zaman işlediği gibi işleyecektir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 15:43
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