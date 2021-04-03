ATV Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? Milyoner yarışması yeni bölümü ne zaman?

Uzun yıllar boyunca ATV’de izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bir süredir ekranlardaki yerini alamıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada en çok izlenen bilgi yarışmalarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ülkemizde bir süredir yayınlanmıyor. Yarışmanın izleyenleri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman yayınlanacak?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile bulaşan yarışma, bir süredir ekranlara gelmiyor. Yarışmanın izleyenleri ise yarışmanın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili ATV yönetiminden bir açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koloğlu, yarışmanın Haziran ayına kadar yayınlanmayacağını ve ufak bir ara verdiklerini duyurdu.

Yarışmanın oldukça önemli olduğunu duyuran Koloğlu, yarışmanın tekrar ekranlara geleceğini ancak bu dönemde dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını açıkladı.