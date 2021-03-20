ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümleriyle dikkatleri çekti. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra çekimlerinin yapıldığı yerlerde beğenildi. Dizinin sahnelerinin çekildiği okul merak konusu oldu.
Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor?
Kardeşlerim dizisinin sahneleri İstanbul Fatih ve Balat semtlerinde çekiliyor. Dizide yer alan okul ise Kemerburgaz’da bulunan Bilim İlkokulu’dur.
Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında her hafta Cumartesi günü saat 20:00’de yayınlanıyor. Kardeşlerim dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;
Celil Nalçakan – Akif Atakul
Halit Özgür Sarı – Kadir Eren
Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı
Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren
Simge Selçuk
Damla Su İkizoğlu
Onur Seyit Yaran