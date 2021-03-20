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ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?

ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin çekildiği okul merak konusu oldu. Dizinin sevenleri ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor sorusunu araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:33
ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümleriyle dikkatleri çekti. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra çekimlerinin yapıldığı yerlerde beğenildi. Dizinin sahnelerinin çekildiği okul merak konusu oldu.

Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor?

Kardeşlerim dizisinin sahneleri İstanbul Fatih ve Balat semtlerinde çekiliyor. Dizide yer alan okul ise Kemerburgaz’da bulunan Bilim İlkokulu’dur.

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında her hafta Cumartesi günü saat 20:00’de yayınlanıyor. Kardeşlerim dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Celil Nalçakan – Akif Atakul

Halit Özgür Sarı – Kadir Eren

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete- Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimDiziATV
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