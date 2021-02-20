İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ için geri sayım başladı. 1.bölüm 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak. Saat 20.00’da yayınlanacak olan diziyi kaçıran izleyiciler için bölüm tekrarı veren ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman?

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:52
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Takip Et:

 

ATV ekranlarının yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizide 4 kardeşin acıklı hayat hikayesi yer alacak. Fragmanları ile şimdiden birçok izleyiciyi heyecanlandıran dizinin tekrarı ne zaman olacak? 1. Bölümün 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmasının ardından dizi tekrarı hemen arkasından verilecek. Aynı gece saat 22.30’da ‘Kardeşlerim’ dizisi tekrardan seyircisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği dizi İstanbul Avrupa Yakası’nda çekiliyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimTekrarDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

Popüler Haberler

NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Adalet Bakanlığı tahliye olacak mahkum sayısını açıkladı
Arıza dizisi Ali Rıza'nın söylediği Ahmet Kaya şarkısının adı ne?
Araçlarda değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır? Araç kaybı tazminatına dair bilinmesi gerekenler
Survivor 2020 yarışması formatı nasıl olacak? Survivor 2020 ne zaman başlayacak?
Ayyüce isminin anlamı ne demek ve kökeni nerden geliyor?
Bedelli askerlik kredisi kredi şartları nelerdir?
Atv Kardeşlerim dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Gönül Dağı dizisinde Yaşar karakterini Faruk Karagül canlandırıyor
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Kuzey Yıldızı Yıldız neden dizide yok? Kuzey Yıldızı Aslıhan Güner ayrıldı mı, çıktı mı?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Gerçek adı ne? Güneş Emir oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.