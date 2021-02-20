ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizide 4 kardeşin acıklı hayat hikayesi yer alacak. Fragmanları ile şimdiden birçok izleyiciyi heyecanlandıran dizinin tekrarı ne zaman olacak? 1. Bölümün 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmasının ardından dizi tekrarı hemen arkasından verilecek. Aynı gece saat 22.30’da ‘Kardeşlerim’ dizisi tekrardan seyircisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği dizi İstanbul Avrupa Yakası’nda çekiliyor.



