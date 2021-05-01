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ATV Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen ATV Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 1 Mayısıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:43
ATV Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:43
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