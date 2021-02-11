ATV Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi yayın tarihi belli oldu

ATV Kanalında Yayınlanacak Olan Kardeşlerim Dizisinin Yayın Tarihi Netleşti!

ATV kanalının yeni dizisi olacak olan Kardeşlerim dizisinin ekranlara çıkma tarihi belirlendi.

nin yapımcılığınıüstlenirken, Senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci’nin oturduğu, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda ise; Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer alıyor.

Kardeşlerim dizisi 20 Şubat Cumartesi saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.