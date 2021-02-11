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ATV Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi yayın tarihi belli oldu

Kardeşlerim dizisi ne zaman yayın hayatına başlayacak? Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? ATV ekranlarının yeni dizisi olacak olan Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi netleşti. Herkes Kardeşlerim dizisinin yayın tarihinin ne olduğunu merakla araştırıyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:07
ATV Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi yayın tarihi belli oldu
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ATV Kanalında Yayınlanacak Olan Kardeşlerim Dizisinin Yayın Tarihi Netleşti!

ATV kanalının yeni dizisi olacak olan Kardeşlerim dizisinin ekranlara çıkma tarihi belirlendi.

Dizinin yapımcılığını NG Medya üstlenirken, Senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci’nin oturduğu, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda ise; Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer alıyor.

Kardeşlerim dizisi 20 Şubat Cumartesi saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerim DizisiDiziYeni DiziNG Medya
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