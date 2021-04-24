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ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümü 24 Nisan Cumartesi günü ekranlarda! Dizi, konusu ile büyük beğeni topladı. Kardeşlerim dizisi 10. bölümde yaşanacaklar, dizi severler tarafından merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:32
ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle
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Kardeşlerim 10. bölüm 

ATV’nin yeni başlayan dizisi Kardeşlerim 10. bölümü ile 24 Nisan Cumartesi günü ekranlarda yer aldı. Merak ile beklenen dizinin yeni bölümü intenete yüklendi. Kardeşlerim dizisinin 10. bölümü tek parça full karşınızda. 

Kardeşlerim 10. bölüm özeti 

Ömer, Akif’in yaptığı para teklifini kabul edince, Kadir ile arasında gerginlik yaşanır. Evi terk eden Ömer, nereye gideceğini bilemez ve bu durumda hiç beklemediği bir teklif ile karşı karşıya kalır. Doruk, Asiye’nin kalbini ve güvenini kazanmak için her yolu dener. Orhan çocukları evden kovan, bir de paralarını alan Şengül’e oldukça sinirlidir. İkilinin arası açılır. Ömer sıfırdan yükselerek zengin olma hayallerine dalıp, Akif’in yanında çalışmaya başlar. Fakat kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı yerde bir hayli zorlanır. Eve döndüğünde ise herkesi şaşırtan bir şey yaşanır. 

Kardeşlerim 9. bölüm özeti

Hastaneye kaldırılan Orhan’ın durumu oldukça ağırdır. Eşini kaybetme korkusu ile deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara yükler ve evden kovar. Berk gözaltına alınır. Çocuklar ise amcalarına bir şey olma korkusunu yaşarken bir de sokakta kalır. Mecbur İstanbul’u terk etme kararı alırlar. Akif ise Berk’i kurtarmak için bir plan düzenler. Kadir’i ikna etmek istese de bunu yapamayacağını bilir ve Ömer ile konuşmaya karar verir. Ömer’in vereceği karar kardeşlerin hayatlarını etkileyecektir. 

Kardeşlerim konusu ne?

Birbirlerinden başka destekleri olmayan 4 kardeşin hayatını anlatmaktadır. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel 4 kardeştir. Yaşanan talihsiz olaylar karşısında annelerini ve babalarını kaybeden kardeşler, birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yaşananlara neden olan Akif Atakul’un sahip olduğu kolejin kapıları  kardeşlere açılır. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve suçsuzun yollarının bir araya geldiği hayat, herkesi yeni bir insana dönüştürür. Kadir ailesini geçindirmek için ve korumak için çalışmaktadır.

Kardeşlerim 10. bölüm izle 

NGM yapımın sunduğu ve yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturmaktadır. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci yazmaktadır. 

Dizinin oyuncuları; 

-Celil Nalçakan

-Halit Özgür Sarı

-Ahu Yağtu

-Fadik Sevin Atasoy

-Cüneyt Mete

-Su Burcu Yazgı Coşkun

-Yiğit Koçak

-Aylin Akpınar

-Simge Selçuk

-Damla Su İkizoğlu

-Onur Seyit Yaran

-Cihan Şimşek

-Kaan Sevi





Son Güncelleme: 24.04.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATVDizi
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