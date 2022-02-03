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ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmektedir. Dizide Yağmur Tanrısevsin Ayşe karakterine hayat verirken Gökhan Alkan ise Ferih karakterine can vermektedir.

03 Şubat 2022 Perşembe 15:07
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
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ATV ekranlarında yeni bir dizi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kalp Yarası isimli dizi yakında ekranlarda olacak.

Kalp Yarası konusu nedir?

Kalp Yarası dizisinin konusu hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Diziden konusu ile ilgili açıklama yapıldığında sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz.

Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?

Merve Çağıran,

Zehra Yılmaz,

Bahar Şahin,

İnanç Konukçu,

Gökhan Alkan,

İlhan Şen,

Yağmur Tanrısevsin,

Nail Kırmızıgül,

Rıza Akın,

Yonca Şahinbaş

Kemal Burak Alper

Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor?

Kalp Yarası isimli dizi Hatay Antakya’da çekiliyor. Yakın zamanda çekimlerine başlanan dizinin Hatay’ın tanıtılması açısında önemli bir işlev göreceği de tahmin ediliyor. Dizinin çekimlerinin Hatay da yapılacağı Hatay Valisi tarafından da duyuruldu.



Son Güncelleme: 03.02.2022 15:07
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Anahtar Kelimeler:
KalpYarasıATV
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