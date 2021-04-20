ATV Kalp Yarası dizi konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları ve konusu

ATV'nin yeni dizisi ‘Kalp Yarası’ için hazırlıklar başladı. Süreç Film tarafından hazırlanan ve senaryosunu Sema Erol ile Mahir Erol’un yazdığı dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor.

Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?

Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Hazırlıkları devam edenKalp Yarası dizisi, Tomris Giritlioğlu’nun hikayesini anlatacak. Çekimleri henüz başlamayan dizinin yaz aylarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban’ın üstlendiği dizinin cast çalışmaları hala devam ediyor. Dizinin başrollerinde ise Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin’in yer alacağı duyuruldu. Dizide Gçkhan Alkan Ferit karakterine hayat verirken, Yağmur Tanrısevsin ise Ayşe rolünü oynayacak. Kalp Yarası dizinin oyuncu kadrosunun geri kalanında Merve Çağıran, Zehra Yılmaz, İnanç Konukçu, Bahar Şahin, İlhan Şen, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, Rıza Akın ve Kemal Burak Alper yer alıyor.