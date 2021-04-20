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ATV Kalp Yarası dizi konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları ve konusu

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı Kalp Yarası dizisinin konusu nedir merak eden okurlarımız için Kalp Yarası oyuncuları ve konusuna içeriğimizde yer verdik.

20 Nisan 2021 Salı 23:53
ATV Kalp Yarası dizi konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları ve konusu
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ATV'nin yeni dizisi ‘Kalp Yarası’ için hazırlıklar başladı. Süreç Film tarafından hazırlanan ve senaryosunu Sema Erol ile Mahir Erol’un yazdığı dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli dikkat çekiyor.

Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?

Hazırlıkları devam edenKalp Yarası dizisi, Tomris Giritlioğlu’nun hikayesini anlatacak. Çekimleri henüz başlamayan dizinin yaz aylarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban’ın üstlendiği dizinin cast çalışmaları hala devam ediyor. Dizinin başrollerinde ise Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin’in yer alacağı duyuruldu. Dizide Gçkhan Alkan Ferit karakterine hayat verirken, Yağmur Tanrısevsin ise Ayşe rolünü oynayacak. Kalp Yarası dizinin oyuncu kadrosunun geri kalanında Merve Çağıran, Zehra Yılmaz, İnanç Konukçu, Bahar Şahin, İlhan Şen, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, Rıza Akın ve Kemal Burak Alper yer alıyor.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
Kalp YarasıGökhan AlkanYağmur Tanrısevsin
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