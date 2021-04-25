ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in bulunduğu Hercai dizisi sevenlerini üzecek karar aldı. Ekranlara veda eden sevilen dizi yapımından bir açıklama gelmedi. Her hafta Cuma günleri ATV ekranlarında seyircilerle buluşurken Pazar akşamlarına alınan dizi reyting kurbanı mı oldu soruları da sıklıkla soruluyor.

Hercai dizisi 69. Bölüm final yaparak tamamlayacak olup son bölümünde; Hazar’dan emanet olarak kalan torunlarını korumak amaçlı uzaklara giden Azize, beklemediği zaman da karşısında ummadığı birini gördü. Her bölümünde farklı olaylar yaşanan dizi neden final yapıyor ?

Hercai neden final yapıyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi olan Hercai 69.bölümü ile final yapacağı bilinirken neden bitirildiğine dair açıklamalar yapılmadı. İzleyicilerin merakla beklediği açıklama ne zaman gelir bilinmiyor.

Hercai 69.final bölümünde neler yaşanıyor?

Dizi boyunca aşkları ile bilinen Reyyan ve Miran çifti aralarındaki sorunların birini bitirmeden diğeri ile karşılaşıyorlar. Bu sefer ki sıkıntıları Reyyan’ın kuzeni olan Yaren’in çıkarmış olduğu kaos oldu. Aralarına kimsenin girmesine izin vermeyen çift bu sefer de düzelmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Hazar’ın ölümünde sonra emanet olarak torunlarına sahip çıkan Azize, her şeyini geride bırakıp emanetlerine zarar gelmemesi için uzaklara gider. Gittiği yerde hiç ummadığı biriyle karşılaşan Azize Hanım ne yapacağını bilemedi.

Hercai 69.bölüm ful izle

Hercai oyuncuları kimler?

Dev oyuncu kadrosu ile bilinen ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin kadrosu şu şekilde;