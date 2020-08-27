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ATV Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

Gençliğim Eyvah yeni sezonda devam edecek mi merak ediliyordu. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi yaz döneminde izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. ATV sevilen dizi Gençliğim Eyvah hakkında kararını verdi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:04
ATV Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah’ın yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyordu. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan ve Burak Tozkoparan gibi başarılı isimler yer alıyordu. Yaz döneminde macerasına başlayan dizinin kış döneminde ekranlarda olmayacak.

Yayıncı kanal ATV yeni sezonda yoğun bir tempo içinde olması ve yayın akışındaki doluluk nedeniyle yeni sezonda diziye yer vermeyeceğini açıkladı. Süreç Film yapımcılığında hazırlanan dizinin yeni sezonda ekranlarda olmamasının temel sebebi ise ATV’nin kış dönemi dizilerinin başarı olarak gösterildi. Bilindiği gibi EDHO, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman ve Hercai gibi dizileri yayınlayan ATV Maria ve Mustafa adlı yeni diziyi de akışa almasıyla yayın gününde yer kalmadı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:04
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Anahtar Kelimeler:
Gençliğim EyvahATV
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