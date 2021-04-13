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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm canlı izle! EDHO canlı izleme linki

ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 190. Bölümü ile seyirciyle buluşacak. Sevilen diziyi canlı izlemeyi isteyenler için EDHO canlı izleme linki haberimizde.

13 Nisan 2021 Salı 21:38
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. Bölüm canlı izle! EDHO canlı izleme linki
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ATV’nin severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi seven izleyiciler diziyi canlı izlemek için çeşitli araştırmalar yapıyorlar. EDHO canlı izleme linkine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izleme linki

https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin sonunu hazırlayan Tuncay’ı yakalar. Tuncay’ın bağlı bulunduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılmış olanı ödetmek için gözünü karartmış olan Hızır Çakırbeyli, bu kararı verirken en fazla ailesi ile dostlarına güvenir. Tuncay’ı sorgulaması için İlyas’a onay veren Hızır Çakırbeyli, öte taraftan da Bahar’ın yardımı ile Yavuz’u kendi tarafına çekmek için hazırlık yapar.

Tuncay’ın söylediklerini dinlesin diye Yaman Korkmaz’ı çağıran İlyas Çakırbeyli ile Behzat Façalı, duyduklarından sonra tam anlamıyla şoka girer. Tuncay, Korkmazlar ile yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ile Avukat Ebru’nun gizli tuttukları aşk yaşamlarını Behzat’a söyler.

Tuncay’ın yakalanması ile panik yaşamaya başlayan istihbarat İlhan’ın yaptığı hamle de ortalığın karışmasına neden olur. İlhan’dan dolayı Tuncay’ı elinden kaçıracağının farkına varan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapmaya karar verir.

Çakırbeyli ailesinde de sular durulma bilmez. Art arda yaşadıkları kayıplar ile birbirlerine daha çok kenetlenmiş olan ailenin içerisine bu defa giren kara kedi de Alpaslan’ı ayağa kaldırmak için durmak nedir bilmeden çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar’ın eşi İlyas’a karşı olan duygusunu hisseder.

Kimsesiz Doğan’a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, hedefine ulaşamaz. Bu defa sıra Kimsesiz Doğan’a geçer. Karabasan gibi çökmek için hazırlık yapan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz’a dersini verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler yaşanacak?

Hızır Çakırbeyli ile İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancıyı bulmak için onun peşine düşecekler. Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi planladığı düşüncesindeyken Hızır Çakırbeyli ise yeğeni Alpaslan’dan şüphe duyar. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin gerçeğini öğrenmek adına Emin ile Pınar’ı sıkıştırmaya başlayacak.

İlhan ile Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye Yavuz ile Bahar üstünden tuzak kurarlar. Yaklaşmakta olan tuzağı Bahar’dan aldığı ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibi ile beraber ava gideni avlamak adına harekete geçer. Kurulmuş olan tuzakta namlunun ucunda kalan Hızır Çakırbeyli’yi kurtaran da Bahar’ın cesareti olacaktır.

İlyas’ı ciddiye almayan Ercan da kendi kazmış olduğu tuzağa kendisi düşecektir. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ile dostlarına operasyon düzenlemiş olan Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli’nin karşısında diz çökmek zorunda kalacaktır.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 21:38
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