ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 185. bölümü ile Atv ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve nefes kesecek sahneleri ile 185. bölüm bu akşam yayınlanacak.

İşte 185. Bölümün Detayları…

Hızır Çakırbeyli’den almış olduğu izni harfi harfine yerine getirmek için elinden geleni yapan İlyas Çakırbeyli, Özcan’ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öğrenince bir plan kurarak İshak’ı tuzağa düşürür.

Hızır Çakırbeyli ile yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmayan İlyas Çakırbeyli, Bahar Sincanlı’nın yakın koruması Orhan’ın ihanetini öğrenir. Bunu öğrenmesiyle birlikte abisi olan Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğanı kurtarmak için harekete geçer. Diğer taraftan da Tufan Reis’in yardımı sayesinde akrabası Haşmet Façalılar’la hasım olan İdris ve onun ailesiyle ilgili bir plan yapar.

Üzerine atılan iftiradan dolayı hapse giren Hızır Çakırbeyli, Hamdi Korkmaz ve Tuncay’ın kurmuş olduğu planı çözer. Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı, Suphi aracılığıyla ortadan kaldırmaya çalışan Gece Kuşu’nun ise işler istediği gibi gitmez, kendi açtığı çukura düşer.

https://youtu.be/QhnLQEo0XLA