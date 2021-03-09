İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm

EDHO nefes kesen bölümüyle bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak. Salı akşamlarının sevilen dizisi EDHO bugün 185. bölümüyle ekranlarda yer alacak.

09 Mart 2021 Salı 23:03
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 185. bölümü ile Atv ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve nefes kesecek sahneleri ile 185. bölüm bu akşam yayınlanacak.

İşte 185. Bölümün Detayları…

Hızır Çakırbeyli’den almış olduğu izni harfi harfine yerine getirmek için elinden geleni yapan İlyas Çakırbeyli, Özcan’ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öğrenince bir plan kurarak İshak’ı tuzağa düşürür.      

Hızır Çakırbeyli ile yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmayan İlyas Çakırbeyli, Bahar Sincanlı’nın yakın koruması Orhan’ın ihanetini öğrenir. Bunu öğrenmesiyle birlikte abisi olan Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğanı kurtarmak için harekete geçer. Diğer taraftan da Tufan Reis’in yardımı sayesinde akrabası Haşmet Façalılar’la hasım olan İdris ve onun ailesiyle ilgili bir plan yapar.

Üzerine atılan iftiradan dolayı hapse giren Hızır Çakırbeyli, Hamdi Korkmaz ve Tuncay’ın kurmuş olduğu planı çözer. Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı, Suphi aracılığıyla ortadan kaldırmaya çalışan Gece Kuşu’nun ise işler istediği gibi gitmez, kendi açtığı çukura düşer.


https://youtu.be/QhnLQEo0XLA


Son Güncelleme: 09.03.2021 23:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHO185.BÖLÜMEDHO FRAGMAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle
Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle
Aklım Karıştı film konusu ve oyuncuları
Aklım Karıştı film konusu ve oyuncuları
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm
Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star yarışmasında hangi yarışmacılar yer alacak?
Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak? Doya Doya Moda All Star yarışmasında hangi yarışmacılar yer alacak?

Popüler Haberler

Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Güvenli araç kiralama için bilinmesi gerekenler hususlar
Kapatılan Twitter hesabından silinmiş tweetler nasıl görülür?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
Rüyada civciv görmek neye işaret eder? Rüyada civciv görmenin anlamları ve yorumları
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
SGK'dan emzirme ödeneği alabilmek için aranan şartlar nelerdir?
Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı
Yasak Elma dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yasak Elma dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
Acemi Anneler 103. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba
Rüyada kuzu görmek neye işaret eder?
Engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır? #yil engelli maaşı almak için şartlar nedir?
Baraj 30. bölüm canlı izle - FOX TV Baraj son bölüm izle
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.