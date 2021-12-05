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ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?

Yaz sezonunun bitişi ile birlikte pek çok dizi yeni sezona giriş yaptı. Yeni sezona adım atmaya hazırlanan ekranların yeni dizisi ise ATV ekranlarında yayınlanacak olsan Destan dizisi. Dizi, daha başlamadan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile pek çok dizi severi kendine bağladı ve geçer not aldı. Peki ekranların yeni gözde dizisi Destan ‘ın çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi hangi ilde çekiliyor? Şeklinde ki merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yanıtları ile birlikte Destan dizisine dair pek çok ayrıntı ve bilgiyi de haberimizde derledik. İyi okumalar..

05 Aralık 2021 Pazar 14:06
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?
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Yaz sezonunun bitişi ile birlikte pek çok dizi yeni sezona giriş yaptı. Yeni sezona adım atmaya hazırlanan ekranların yeni dizisi ise ATV ekranlarında yayınlanacak olsan Destan dizisi. Dizi, daha başlamadan hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile pek çok dizi severi kendine bağladı ve geçer not aldı. Dizinin ilk bölümünün yayın tarihi belli olmamışken seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılaştı ve şimdiden intenette herkes tarafından dizinin çekimlerinin nerede yapıldığına dair araştırmalar başladı. Peki ekranların yeni gözde dizisi Destan ‘ın çekimleri nerede yapılıyor? Destan dizisi hangi ilde çekiliyor? Şeklinde ki merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yanıtları ile birlikte Destan dizisine dair pek çok ayrıntı ve bilgiyi de haberimizde derledik. İyi okumalar..

Yeni dizi Destan ‘ın çekimleri nerede yapılıyor?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve pek çok dizi severin de beğenisine sunulacak olan Destan dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Yakın bir zamanda ekranda seyirci karşısına çıkacak olan Destan dizisinin çekimleri hakkında yapılan bazı açıklamalarda Destan dizisi İstanbul ‘da çekilmektedir şeklinde ifadeler yer aldı. İstanbul ‘un pek çok farklı bölgesinde çekimleri devam eden dizinin özellikle de İstanbul ‘da bulunan ormanlık alanlarda çekimlerin yapıldığı da diziye dair yapılan açıklamalarda belirtildi. Destan dizisinin çekimleri Beykoz Riva ‘da kurulmuş olan dev platolarda gerçekleştirildiği dizinin ekibi tarafından ifade edildi. Başrollerinde güzel oyuncu Ebru Şahin ile Edip Tepeli ‘nin yer aldığı dizi yayın hayatına başlamadan pek çok dizi sever tarafından ilgi odağı haline geldi. Aynı zamanda dizi severler, Destan dizisinin hem konusunu hem de oyuncu kadrosunu çok beğendi ve dizinin ilk bölüm yayın tarihinin ne zaman olacağını da oldukça merak etmektedirler.

Ebru Şahin ‘’ Akkız ‘’ rolüne özel eğitim alarak hazırlandı!

ATV ekranlarında bir zamanlar fırtınalar estiren Hercai dizisinde tanıdığımız güzel oyuncu Ebru Şahin, ATV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Destan ‘da rol alacak ve bu dizisi içinde imajında bir takım değişiklikler yapan güzel oyuncu hayranlarını epey bir şaşırttı. Şahin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımında ekranların yeni dizisi olan Destan ‘da başrol olarak yer alacağının açıklamasını yaptıktan bir süre sonra da yapmış olduğu bir röportajında dizide ki Akkız karakteri için özel bir eğitim alarak hazırlandığını söyledi. Savaşçı bir dağ kızı olan Akkız karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, bu sezon ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmayı planlamaktadır. Pek çok kişinin büyük bir merak içinde beklediği ve ilk bölümün ekranlara gelmesi için de sık sık takipte kaldığı Destan dizisinin ATV ekranlarında yeni sezona çok iddialı ve bomba gibi giriş yapması bekleniyor.


Son Güncelleme: 05.12.2021 14:06
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