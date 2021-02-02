ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!

ATV ekranlarının sevine dizisi Hercai’den kötü haber geldi. Yapılan açıklamalarda dizinin final yapacağı açıklanırken dizinin final yapma sonuçları olarak reyting sonuçları gösterildi. Final yapacağı açıklanan Hercai sonrasında ATV ekranlarında olacak dizi de Kardeşlerim olacağı belirtildi.

Hercai final kararı aldı

Kardeşlerim dizisi ATV’de

Başrolünde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in olduğu ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin final yapacağı açıklandı. Ocak ayı reytinglerinde düşük kalan Hercai’nin final yağacağı açıklandı. Senaryosunun da tamamlandığı açıklanan dizinin reytingleri nedeni ile yeni sezonda olmayacağı belirtildi.

Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta gibi ünlü isimlerin olduğu Kardeşlerim dizisinin Hercai yerine ekranlarda olacağı açıklandı.

Akıncı biterse Hercai gün değişikliği yaşayabilir

ATV ekranlarının reytingleri en düşük olan yapımı olan Akıncı dizisinin final yapma ihtimali gündemde. Akıncı dizisinin final yapması durumunda Hercai dizisinin Cuma akşamına alınacağı belirtilirken, Hercai’nin Cuma gününe alınması ile birlikte AB ve ABC+’da istenilen reytinglerin alabileceği düşünülüyor.

Hercai ne zaman bitecek?

Hercai dizisi severleri dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya devam ederken ATV tarafından yapılan açıklamalarda dizinin 14 Şubat 2021 Sevgililer Gününde final yapacağı belirtildi.