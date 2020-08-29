ATV ekranlarının sevilen dizisi Gel Dese Aşk'tan yeni sezon açıklaması

ATV ekranlarının yaz dönemi dizisi Gel Dese Aşk ilk 4 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler dizinin yeni bölümünü merakla bekliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Osman Sınav imzalı dizi ilk 4 bölümüyle beklentileri karşıladı.

Sevilen dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gel Dese Aşk genel hikaye

Dizide Bahar, babasını hiç tanımayan ve annesi tarafından yetiştirilmiştir. Bahar’ın annesi ona hem annelik hem de babalık yapmıştır. Zorlu bir çocukluk geçiren Bahar Murat’ın ortağı Barlas’ın babası olduğunu öğrenir ve hayatı baştan aşağı değişir. Şirkette tesadüf eseri Murat’la karşılan Bahar, Murat’a aşık olur. Murat Bahar’ın hayat enerjisinden ve neşeli tavırlarından etkilenir. Murat ve Bahar’ın arasında geçecek olan aşk hikayesinde de zorluklar ikiliyi bekleyecektir. İki aşığın yaşayacağı fırtınalı aşk en yalın ve güzel haliyle izleyiciye aktarılacak.

Gel Dese Aşk dizi oyuncuları ve rolleri

Erkan Petekkaya - Murat Düdenli

Şebnem Bozoklu - Yasemin Düdenli

İlayda Çevik - Bahar Çetin

Öykü Gürman - Sitare Pusat

Ertan Saban - Barlas Pusat