ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen mafya dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda yapılan hayran araştırmaları devam ediyor. 165. Bölümü ile izleyici karşısına çıkan EDHO pandemi nedeni ile çekimlerinin gecikmesinden muzdarip olan diziler arasında yerini alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm özeti

ATV ekranlarında her Salı izleyici ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile çok sevilen bir dizi haline gelmişti.

Masadan en yakınım dediklerinin ihaneti ile atılan Hızır’ın yapacak pek bir şeyi kalmamıştır. Bu durumdan en mutlu olan isim ise masaya girdiği günden beri Hızır’ı göndermek için planlar yapan Feyyaz’dır. Feyyaz’ın yeni amacı ise masanın tüm hakimiyetini eline almak için önce Hızır’ı sonra da Alparslan’ı öldürmek en son da masada bulunan tüm üyeleri öldürmektir. Feyyaz’ın yaptığı planda Kasaplar, Çakırbeylilere suikast düzenleyecek ve başarılı olmasa bile yaptık bitti diye Feyyaz’a haber göndereceklerdir. Haberi alan Feyyaz ise masanın tüm üyelerini barış için bir araya toplayarak herkesin işini bitirecektir. Kavga ile başlayan sonrasında derin dost olan İlyas ve Behzat’ın arasında ki soğuk rüzgarlar İlyas tarafından ihanete uğrama düşüncesi ile sert ve çok nettir. Hiçbir dostu kalmadığı için derin derin düşüncelere dalan İlyas, yaşananların kendilerini korumak için olduğunu Ömür’den öğrenmesi sonrasında kimseye bir daha güvenmeme yemini eder. Devam eden süreçte İlyas Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Tipi ve Haşmet’in dostum dedikleri Hızır’a ihanet etmelerinden rahatsız olan Emine ise evden ayrılma kararı alacaktır. Eşi ve kardeşi tarafından hiç sayılan Haşmet Behzat’ı da kaybetmek üzeredir. Ailesini bir arada tutmak için çabalayan Hızır ise günün sonunda planlarını ortaya döker. Hızır, Haşmet ve Tipi’nin ortak planı olan masadan ayrılma planı Alparslan’ı öldürmek için gelen Kasaplar’ın sonunu hazırlar. Masada tüm üyeleri öldürmek için gönderilen Feyyaz ve Dahlan’ın adamı ise masaya aslında ölmek için gider.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu

Türkiye’nin en büyük silah satıcı ailesi olan Çakırbeylilerin Türkiye ile sınırlı kalmadan Avrupa’nın da en büyük ailesi olmak için ihanet, intikam ve aile savaşlarını anlatmaktadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu