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ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 20 Ekim 2020 Salı tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 19:39
ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 20.10.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
AlisürmeliEDHO
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