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ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle

ATV'nin reyting rekortmeni Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün dikkat çeken olayları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı İle Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? İşte detaylar...

27 Nisan 2021 Salı 08:23
ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle
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Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bugünkü canlı yayınında 8 yıldır kayıp olan genç bir kadının olayı soruşturuldu.  Şüpheli eski eş ve genç sevgilisi ATV canlı yayınına çıktı. Genç kadın İstanbul’da kayboldu… 15 yaşındaki liseli Melisa bulundu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında cinayetler, kayıplar ve daha birçok konu araştırılmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık adını gündeme taşıyan Müge Anlı, hafta içi her gün sunduğu bu programla da gündemden düşmüyor. Anlı, cinayetleri, kayıpları ve daha birçok olayı ortaya çıkarmaya devam ediyor.

ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 08:23
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Anahtar Kelimeler:
MügeAnlıİleTatlıSertMügeanlıATV
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