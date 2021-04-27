ATV canlı yayın Müge Anlı 27 Nisan 2021 izle

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında bugünkü canlı yayınında 8 yıldır kayıp olan genç bir kadının olayı soruşturuldu. Şüpheli eski eş ve genç sevgilisi ATV canlı yayınına çıktı. Genç kadın İstanbul’da kayboldu… 15 yaşındaki liseli Melisa bulundu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında cinayetler, kayıplar ve daha birçok konu araştırılmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile sık sık adını gündeme taşıyan Müge Anlı, hafta içi her gün sunduğu bu programla da gündemden düşmüyor. Anlı, cinayetleri, kayıpları ve daha birçok olayı ortaya çıkarmaya devam ediyor.

ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle