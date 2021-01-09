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Atv canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 09.01.2021 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

ATV 9 Ocak 2021 SALI yayın akışı

 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.00 Akıncı

23.40 Hercai

02.30 Akıncı

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
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