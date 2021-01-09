Atv canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 9 Ocak 2021 SALI yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.00 Akıncı
23.40 Hercai
02.30 Akıncı
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02