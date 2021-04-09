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Atv canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 9 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
Atv canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 7 Nisan Çarşamba günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Akıncı
  • 03:00 Kırgın Çiçekler

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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