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Atv canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV 9 Aralık 2020 Çarşamba canlı yayın akışı içerisinde yayınlanacak yapımlar araştırılmaya başlandı. ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:12
Atv canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV yayın akışı içerisinde çarşamba günü gündüz kuşağında 08.00’de ekranlara gelen ‘Kahvaltı Haberleri’ ilgiyle takip ediliyor. Gazete manşetleri, gündemdeki önemli olaylar ve kamuoyunu yakından ilgilendiren pek çok konunun konuşulduğu program ATV günlük yayın akışı içerisindeki yerini alıyor. Haber programından sonra faili meçhul cinayetler, aydınlatılamayan davalar ve kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat 10.00’da ekranlara geliyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde ise çarşamba günleri Kuruluş Osman öne çıkıyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatı ve devletin kuruluş sürecinin anlatıldığı dizi reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde de öne çıkan yapımlar arasında ilk sırada Kuruluş Osman yerini alıyor.

ATV 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

02:20 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:20 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 HERCAİ

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Son Güncelleme: 09.12.2020 00:12
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