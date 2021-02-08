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Atv canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 08-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 01.02.2021 Pazartesi yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Maraşlı

00.20 Akıncı

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:01
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