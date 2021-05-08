Atv canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 1 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
ATV 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Karlar Ülkesi
12:00 Bir Zamanlar Çukurova
15.30 Maraşlı
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:30 Kardeşlerim
00:20 Akıncı
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:15 Hz. Ömer
05:55 Bir Zamanlar Çukurova
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Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01