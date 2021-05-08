İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Atv canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 08-05-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 1 Mayıs Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Karlar Ülkesi

12:00 Bir Zamanlar Çukurova

15.30 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:30 Kardeşlerim

00:20 Akıncı

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:15 Hz. Ömer

05:55 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Yayın AkışıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canavar Harmon film konusu ve oyuncuları
Canavar Harmon film konusu ve oyuncuları
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Akıncı 20.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?
Arka Sokaklar bitiyor mu? Arka Sokaklar yeni sezon yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Hafta sonu 9 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 9 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Canavar Harmon film konusu ve oyuncuları
Star TV canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman dizileri ve yapımları
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.