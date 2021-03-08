Atv canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.
Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor.
Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.
ATV 04 Mart Perşembe yayın akışı;
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
00:20 NİHAT HATİPOĞLU İle DOSTA DOĞRU
01:35 KIRGIN ÇİÇEKLER
04.20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin
ATV tarihçesi
9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.