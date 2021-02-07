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Atv canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 07.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:02
Atv canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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7 Şubat Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. 07.30’da yayınlanan atv’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 7 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

00:20 MARAŞLI

03:20 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

11:45 DİZİ TV

12:35 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

15:50 MARAŞLU

19:00 HAFTASONU ATV ANA HABER

20:00 HERCAİ

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:02
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