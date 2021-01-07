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Atv canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Atv canlı yayın akışı Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 07.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Atv canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV Pazar günü yayın akışı 08.00'da atv'de Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Müge Anlı ile Talı Sert ile devam eden sonrasında saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova olacak.  ATV haftalık yayın akışı içerisindeki programlar belli oldu.

ATV 07 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 

16.20 Esra Erol'la

19.00 ATV ANA HABER

20.00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 

01.35 Kanatsız Kuşlar (Tekrar)

04.20 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar) 

ATV tarihçesi

12 Temmuz 1993’te deneme yayınları başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayına başladı. Süper Baba, Çiçek Taksi, Sıcak Saatler, Gurbetçiler ve Affet Bizi Hocam gibi yapımları ekranlara taşıyan ATV, günümüzde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Atvde Yayınlanacak ProgramlarAtv Canlı Yayın Akışı
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