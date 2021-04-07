Atv canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 24 Mart Çarşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı Kuruluş Osman ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Maraşlı dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 7 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Hercai

03.00 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

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