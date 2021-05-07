Atv canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Akıncı, Kırgın Çiçekler ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 02 Mayıs Pazar günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.

ATV 2 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Kutup Macerası

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman



15:45 Kardeşlerim19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar20:30 Kim Milyoner Olmak İster

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