Atv canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

7 Mart Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.
ATV 7 Mart2021 Pazar yayın akışı
07:30 ATV'DE HAFTASONU
10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
11:45 DİZİ TV
12:35 MARAŞLI
15:45 KARDEŞLERİM
20:00 HERCAİ
00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
03:20 KIRGIN ÇİÇEKLER
05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ
ATV tarihçesi
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.