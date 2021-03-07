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Atv canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 07-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:05
Atv canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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7 Mart Pazar ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 7  Mart2021 Pazar yayın akışı

07:30 ATV'DE HAFTASONU

10:00 NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET

11:45  DİZİ TV

12:35 MARAŞLI

15:45 KARDEŞLERİM

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 HERCAİ

00:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

03:20 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:30 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

 

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:05
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