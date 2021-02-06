Atv canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 30 Ocak Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

ATV 30 Ocak Cumartesi yayın akışı

07.30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Akıncı

13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

15.15 Hercai

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

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