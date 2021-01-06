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Atv canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize göz atarak Ocak 6 Çarşamba tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Aralık Carşamba günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.00'de yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert yayında olacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde ATV Gün Ortası yayınlanacak. 14.00'te Beni Bırakma dizisi izleyiciyle buluşacak. 16.20'de Esra Erol'da programı yayınlanacak. 19.00’da ise Atv Ana Haber programı başlayacak. Günün en önemli yapımı ise saatler 20.00’ı gösterdiğinde ekranlara gelecek. Yeni bölümü ile Kuruluş Osman dizisi kaldığı yerden devam edecek.

ATV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

 

08:00 KAHVALTI HABERLERİ 

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 KURULUŞ OSMAN

00:20 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

03:00 KANATSIZ KUŞLAR

05:30 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

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Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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