Atv canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor.

ATV 5 Mayıs Çarşamba yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber



19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar20:30 Kuruluş Osman00:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur05:15 Hz. Ömer05:55 Kuruluş Osman

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