Atv canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında, haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor.
ATV 5 Mayıs Çarşamba yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:30 Kuruluş Osman
00:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:15 Hz. Ömer
05:55 Kuruluş Osman
Yayın akışına buradan ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01