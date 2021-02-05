Atv canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 1 Şubat Pazartesi günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.
ATV 01 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
16.20 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Maraşlı
03.20 Kanatsız Kuşlar
05.30 Bir Zamanlar Çukurova
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