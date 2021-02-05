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Atv canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Atv canlı yayın akışı Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Şubat 5 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:03
Atv canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanallarından olan ATV üzerinde her gün farklı içerikler yayınlanmaya devam ediyor. ATV’nin 1 Şubat Pazartesi günü için açıklanan yayın akışına bakıldığında birçok önemli yapımın yer aldığı görülüyor.  

ATV 01 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Maraşlı

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:03
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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