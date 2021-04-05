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Atv canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 05-04-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
Atv canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 29 Mart Pazartesi yayın akışı;

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Maraşlı

00.20 Kuruluş Osman

03.20 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için; https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:02
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Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
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