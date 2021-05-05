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Atv canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Atv canlı yayın akışı Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 5 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Atv canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanalları arasında yerini alan ATV, her hafta yayınladığı dizi, film ve yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ekranda yer alan programlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV’nin 23 Nisan Cuma günü için açıkladığı yayın akışına bakıldığında izleyiciler güne, saat 08.30'da ATV'de Kahvaltı Haberleri ile güne başlıyor. 19.00’da ise ATV  Ana Haber programı başlayacak. 

ATV 5 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
     
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
     
  • 13:00 ATV Gün Ortası
     
  • 14:00 Beni Bırakma
     
  • 16:20 Esra Erol’da
     
  • 19:00 ATV Ana Haber
     
  • 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
     
  • 20:20 Yerli Dizi : Akıncı
     
  • 02:25 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur
     

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Son Güncelleme: 05.05.2021 00:01
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