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Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV 5 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı içerisinde yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar araştırılıyor. İşte ATV güncel yayın akışı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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ATV yeni sezon yayın akışı içerisinde izleyicilerin severek izlediği pek çok yapım yer alıyor. ATV yayın akışı sevilerek izlenen dizi, film ve yarışma programlarını milyonların karşısına çıkarmayı başarıyor. Ekranlarda yer alan programlara geç kalmak istemeyen izleyiciler ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV günlük yayın akışı içerisinde 07.30’da ATV’de Hafta Sonu ekranlarda oluyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konuların yer aldığı program adeta sabah kahvesi tadında geçiyor. ATV dizi yayın akışı içerisinde ise Hercai ve Bir Zamanlar Çukurova yer alıyor. Haftanın en sevilen dizileri arasında yer alan iki yapımda izleyicilerle buluşacak.

ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Türk televizyonlarının adeta bir ritüeli haline gelen Kim Milyoner Olmak İster, ilgi çekici yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.

 

ATV 5 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:30 KIRGIN ÇİÇEKLER

05:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 KEDİLER VE KÖPEKLER 2

11:40 HERCAİ

15:20 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:20 BÖLÜK

ATV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01
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ATVAtv Yayın Akışı
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