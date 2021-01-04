Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 3 Ocak Pazar tarihinde ATV ekranlarında yayınlanacak yapımlara bakıldığında birbirinden ilgi çekici programlar karşımıza çıkıyor. 3 Ocak Pazar günü ATV ekranlarında ilk olarak saat 07.30'da Atv'de Hafta Sonu yayınlanmaktadır. İzleyiciler gündemde olanları sabahleyin bu programla takip edebileceklerdir. Ardından saat 10.00'da sevilen program Nihat Hatipoğluyla Kur'an Sünnet yayınlanmaktadır. 11.20'de Oskar Oasis 11.45'de Akıncı dizisi 1. bölümü ile karşımızdadır. 19.00'da Ana Haber ile karşımıza çıkmaktadır. 20.00'de ekranların sevilen dizisi Hercai yayınlanacaktır. Dizi bitince 22.50'de Akıncı başlamaktadır ve devamında 02.30'te Kanatsız Kuşlar yayınlanacaktır. 04.50'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile geceleri uyuyamayan izleyiciler ve dizinin severleri ekran başına geçecek.

Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 24.12.2020 Perşembe yayın akışı

07.30 Atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğluyla Kur'an Sünnet

11.20 Oskar Oasis

11.45 Akıncı

19.00 Atv Ana Haber

20.00 Hercai

22.50 Akıncı

02.30 Kanatsız Kuşlar

04.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz

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ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.