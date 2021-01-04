İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Atv canlı yayın akışı Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 04.01.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:09
Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

ATV, hafta içi ve hafta sonu birbirinden değerli yapımları ekranlara taşıyor. Her yayın döneminde milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran ATV yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor.

Gün içerisinde yayınlanacak yapımları araştıran izleyiciler ‘ATV bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.  Hafta başında dış politikadan ekonomiye, spordan magazine pek çok bilgiye ATV günlük yayın akışı içerisindeki programlar sayesinde erişilebiliyor. 3 Ocak Pazar tarihinde ATV ekranlarında yayınlanacak yapımlara bakıldığında birbirinden ilgi çekici programlar karşımıza çıkıyor. 3 Ocak Pazar günü ATV ekranlarında ilk olarak saat 07.30'da Atv'de Hafta Sonu yayınlanmaktadır. İzleyiciler gündemde olanları sabahleyin bu programla takip edebileceklerdir. Ardından saat 10.00'da sevilen program Nihat Hatipoğluyla Kur'an Sünnet yayınlanmaktadır. 11.20'de Oskar Oasis 11.45'de Akıncı dizisi 1. bölümü ile karşımızdadır. 19.00'da Ana Haber ile karşımıza çıkmaktadır. 20.00'de ekranların sevilen dizisi Hercai yayınlanacaktır. Dizi bitince 22.50'de Akıncı başlamaktadır ve devamında 02.30'te Kanatsız Kuşlar yayınlanacaktır. 04.50'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz  ile geceleri uyuyamayan izleyiciler ve dizinin severleri ekran başına geçecek.

 Haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır. Takip ederek bilgi edinebilirsiniz.

ATV 24.12.2020 Perşembe yayın akışı

07.30  Atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğluyla Kur'an Sünnet

11.20 Oskar Oasis

11.45 Akıncı

19.00 Atv Ana Haber

20.00 Hercai

22.50 Akıncı

02.30 Kanatsız Kuşlar

04.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz

 

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

9 Eylül 1993’te normal yayına geçen ATV, yayın hayatına ilk özel televizyon kanalları içerisinde başlamıştır. 24 Nisan 2011’de atv HD ile atv ile eş zamanlı yayın yapan televizyon kanalı, günümüzde dizi projeleriyle öne çıkmayı başarmaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Pasaport, vergi, harç ve araç muayene ücretlerine 2021 yılında ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
2020 Kosgeb İş Planı Örnekleri Yeni Sistem
Çeyiz parası yardımı şartları nelerdir? Devlet çeyiz yardımı için kimler nasıl başvurusu yapabilir?
MSB sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları başlıyor! MSB personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Ocak 2021 Tüvtürk araç muayene şartları
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.