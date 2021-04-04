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Atv canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Atv canlı yayın akışı Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 04.04.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

04 Nisan 2021 Pazar 00:01
Atv canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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27 Mart Cumartesi  ATV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, film ve yarışma programları merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilen programlarını izlemek isteyen binlerce kişi merakla ‘ATV bugün ne var’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde Bir Zamanlar Çukuroava yer alıyor. 07.30’da yayınlanan ATV’de Hafta Sonu programı ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkıyor, günün önemli gelişmeleri ve gazete başlıklarını ekranlara taşıyor. ATV Ana Haber’de ise dış politika, Türkiye gündemi, magazin, siyaset, ekonomi ve futbola kadar gün içerisinde yaşanan en önemli gelişmeleri ekranlara taşıyor. Milyonları ekran başına kilitleyenATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 4 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07.30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.45 Dizi TV

12.35 Bir Zamanlar Çukurova

15.50 Akıncı

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Hercai

00.20 Ölümlü Dünya

02.30 Kırgın Çiçekler

05.15 Bir Zamanlar Çukurova

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ATV tarihçesi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından ATV, dizi ve filmleriyle öne çıkmayı başarmıştır. 12 Temmuz 1993’te deneme yayınlarına başlayan ATV, 9 Eylül 1993’te normal yayınlara geçmiştir.



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01
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