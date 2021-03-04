Atv canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV 04 Mart 2021 Perşembe yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Bir zamanlar Çukurova
00.20 Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler
04.20 Bir Zamanlar Çukurova
Yayın akışına şu adresten de ulaşabilirsiniz; https://www.atv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02