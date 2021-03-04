Atv canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezon akışında birbirinden sevilen yapımları bir arada buluşturuyor. Haber programlarından dizilere, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok içerik ATV yayın akışı içerisinde yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

ATV 04 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber

20.00 Bir zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler

04.20 Bir Zamanlar Çukurova

Yayın akışına şu adresten de ulaşabilirsiniz; https://www.atv.com.tr/yayin-akisi