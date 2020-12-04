Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

ATV yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyen pek çok yapıma ev sahipliği yapıyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar bulunuyor. İzleyiciler merakla ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATV yayın akışı içerisinde Cuma günü 07.00’de Kahvaltı Haberleri ekranlara taşınıyor. Gündemdeki önemli konu başlıkları ve gazete manşetlerine yer verilen programda kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelere yer veriliyor. 08.30’da ise Nihat Hatipoğlu ekranlara gelerek dini konular hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde öğle kuşağında günlük dizi ‘Beni Bırakma’ ekranlarda oluyor. Dizi sona erdikten sonra ise 16.20’da Esra Erol’da programı ekranlarda yerini alıyor.

ATV dizi yayın akışı içerisinde cuma günleri Hercai ekranlarda olacak.

ATV 4 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 HERCAİ

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